2020/11/21 | 23:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما أضاف فرحان أنه يثق في أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ستنتهج سياسات تساعد في تحقيق الاستقرار الإقليمي، متوقعا أن تؤدي المناقشات المستقبلية مع الإدارة إلى تعاون أقوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية السعودي يتحدث عن أزمة قطر وتركيا والتطبيع وإدارة بايدن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية السعودي يتحدث عن أزمة قطر وتركيا والتطبيع وإدارة بايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).