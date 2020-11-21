استشهاد 3 عسكريين في هجوم بصلاح الدين

2020/11/21 | 23:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني استشهاد ضابط واثنين من منتسبي الشرطة والحشد الشعبي في هجوم بقضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان لها يوم السبت ان "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة مدنية نوع تيوتا على طريق الزوية المسحك التابعة لقضاء بيجي"، مبينة أنه "عند خروج قوة الى مكان الحادث من مركز شرطة المسحك ومفرزة من الحشد الشعبي لاخلاء المصابين، تعرضت القوة الى اطلاق نار من قبل قناص".

واضافت أن "الهجوم ادى الحادث الى استشهاد ( ضابط برتبة عقيد ومفوض شرطة ) من مركز شرطة المسحك و استشهاد احد منتسبي الحشد وجرح ( مفوض شرطة وعنصر من الحشد الشعبي)، في حين جرح ثلاثة من عائلة واحدة في داخل العجلة المدنية".

PUKmedia / خلية الاعلام الامني

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