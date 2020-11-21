السودان يقاطع محادثات سد النهضة

2020/11/21 | 23:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت دولة السودان، السبت، مقاطعته المحادثات الجارية بين دول وادي النيل بشأن سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل، داعيا الاتحاد الإفريقي إلى لعب دور أكبر في دفع المفاوضات.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها السودانحضور المحادثات مع إثيوبيا وجارته الشمالية مصر، والتي عبرت لسنوات عن مخاوفها من أن سد النهضة الذي أقيم على النيل الأزرق سيهدد بشكل كبير إمدادات المياه في اتجاه مجرى النهر.

وقال وزير الري السوداني ياسر عباس في بيان، إن النهج الحالي للتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي لم يسفر عن نتائج.

وأضاف: "ينبغي للاتحاد الإفريقي أن يبذل المزيد لتسهيل المفاوضات وجسر الفجوة بين الأطراف الثلاثة".

المصدر: سكاي نيوز

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