عقب ’أمطار السبت’.. هدنة 4 أيام قبل موجة مطرية ’غزيرة’

2020/11/21 | 23:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى انحسار فرص الأمطار في أغلب مناطق البلاد، وسط توقعات بموجة مطرية تبدأ يوم الأربعاء المقبل.



وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (21 تشرين الثاني 2020)، إن "صور الأقمار الصناعية تبين انحسار السحب على شرق البلاد، معلنة انتهاء فرص الأمطار في مناطق وسط وشمال غرب البلاد عدا أجزاء من جنوب وشرق البلاد لا تزال السحب الممطرة متواجدة، حيث من المتوقع أن نشهد فرص أمطار على شرق البلاد (السليمانية وأجزاء من ديالى وربما الكوت)، ومناطق جنوب البلاد حتى منتصف الليلة، وربما تستمر فرص الأمطار الخفيفة حتى فجر الغد على بعض المناطق".

وتابع، "أما يوم غد الاحد، فستشهد البلاد استقرارا تاما في الطقس في جميع مناطقه، مع فرصة لتشكل الضباب فجر وصباح الغد على ديالى وشرقي العاصمة بغداد وأجزاء من غرب البلاد وربما يشمل مناطق أخرى، حيث من المتوقع ان يستمر الاستقرار في الطقس لمدة 4 أيام تقريبآ حتى مساء الأربعاء، بعدها من المتوقع أن نستقبل حالة جوية ممطرة تشمل مناطق واسعة من البلاد".

وأضاف، "خرائط الطقس تشير إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال يوم غد والأيام القادمة".

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