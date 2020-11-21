كورونا تضرب رقما مخيفا في ايران والصحة تستنفر جميع طاقاتها

2020/11/21 | 23:16 - المصدر: سفن سكاي

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طهران/ مراسلنا/مرتضى ناصر

اعلنت وزارة الصحة الايرانية ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في ال٢٤ ساعة الماضية بلغت ١٢ الف و٩٣١ اصابة، فيما توفي ٤٣١ آخرين.

واضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 12الفا و931 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 841 الفا و308 شخصا و 5778 شخصا في وضع حرج.

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