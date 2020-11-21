بيان من الإعلام الأمني يوضح تفاصيل هجوم صلاح الدين

2020/11/21 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ صلاح الدين

أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، بياناً توضح فيه تفاصيل الهجوم الذي استهدف عجلة مدنية في صلاح الدين. وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة مدنية نوع تيوتا على طريق الزوية المسحك التابعة لقضاء بيجي"، مبينة أنه "عند خروج قوة الى مكان الحادث من مركز شرطة المسحك ومفرزة من الحشد الشعبي لاخلاء المصابين، تعرضت القوة الى اطلاق نار من قبل قناص".واضافت أن "الهجوم ادى الى استشهاد ( ضابط برتبة عقيد ومفوض شرطة ) من مركز شرطة المسحك و استشهاد احد منتسبي الحشد وجرح ( مفوض شرطة وعنصر من الحشد الشعبي)، في حين جرح ثلاثة من عائلة واحدة في داخل العجلة المدنية".

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