وصول أول موجة سيول من إيران نحو ديالى

2020/11/21 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلن مسؤول حكومي في ديالى، السبت، وصول اول موجة سيول من الحدود العراقية – الايرانية شرق المحافظة.وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "اول موجة سيول متوسطة القوة بدأت بالتدفق في وادي النفط باطراف ناحية مندلي قادمة من الحدود العراقية – الايرانية بعد ساعات من هطول امطار غزيرة وبمعدلات عالية جدا".واضاف الخزاعي، ان "موجات اخرى متوقع ان تتدفق في الساعات القادمة نحو وديان حدودية اخرى ومنها ترلساق الاكبر قرب الحدود العراقية – الايرانية بسبب استمرار هطول الامطار بمعدلات عالية جدا".

وأكد أن "الوضع حتى الان تحت السيطرة ولامخاوف على حياة اهالي القرى الحدودية او الاراضي الزراعية لكن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لاي تطورات لان معدلات الامطار في تزايد مستمر وموجات السيول ربما تكون اقوى في الفترة القادمة".

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