وزير الزراعة يؤكد إقرار 5 ملايين دونم لزراعة الحنطة والشعير والخضر

2020/11/21 | 23:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير الزراعة محمد الخفاجي، السبت، إقرار خمسة ملايين دونم لزراعة الحنطة والشعير والخضر، فضلا عن تامينها إروائيا، فيما عد تساقط الامطار الاخيرة “فاتحة خير” للموسم الزراعي الشتوي. وذكر بيان صدر عن الوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزير الزراعة عد هطول الأمطار بمثابة فاتحة خير للموسم الزراعي الشتوي”، لافتا الى …

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