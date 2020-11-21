شرطة المثنى تعلن القبض على متهم قتل زوجته خنقا

2020/11/21 | 23:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ المثنى ألقت شرطة محافظة المثنى، السبت، القبض على متهم بقتل زوجته خنقا في مدينة السماوة، نتيجة خلاف عائلي. وقالت قيادة شرطة محافظة المثنى في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “اقبل المتهم البالغ من العمر 45 سنة على قتل زوجته شنقا بواسطة ( شماغ ) حتى فارقت الحياة في إحدى المناطق السكنية …

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