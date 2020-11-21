الوحدات يواصل صدارته لدوري المحترفين الاردني لكرة القدم

2020/11/21 | 23:23 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/واصل فريق الوحدات صدارته لدوري المحترفين لكرة القدم بالاردن، بعد تعادله مع السلط دون اهداف ، في المباراة التي جرت مساء اليوم، على ملعب الملك عبدالله الثاني جنوبي العاصمة عمان ، في ختام منافسات الاسبوع الثالث عشر من البطولة.ويتصدر الوحدات الدوري برصيد 31 نقطة يليه الجزيرة 25 ثم الرمثا 22، فيما يقبع الاهلي بالمركز الثاني عشر والاخير برصيد 7 نقاط.



وكان شباب الاردن فاز في مباراة ثانية من منافسات نفس الاسبوع على الفيصلي بثلاثة اهداف لواحد ، ليرفع رصيده الى 16 نقطة فيما بقي رصيد الفيصلي عند 17 نقطة./انتهى

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