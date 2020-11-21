السعودية تحدد شرطا للتطبيع الكامل مع اسرائيل

2020/11/21 | 23:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم السبت، إن الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع اسرائيل بشرط ضمان حقوق الفلسطينيين".وقال وزير الخارجية السعودي في مقابلة افتراضية على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين:" ان الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع اسرائيل ، لكن ينبغي اولا اقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة"./انتهى3

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