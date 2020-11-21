فيضانات بغداد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

2020/11/21 | 23:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق غضبهم من سوء الخدمات بعد أن شهدت عدة مناطق في بعض المدن فيضانات بسبب هطول امطار غزيرة....

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