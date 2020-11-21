نائب عراقي: بعد الجريمة بات من الضروري خروج القوات الامريكية

2020/11/21 | 23:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب في البرلمان العراقي حسن خلاطي، ان مجلس النواب العراقي، صوت على قرار الانسحاب الامريكي، بضرورة خروج القوات الامريكية من الاراضي العراقية....

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