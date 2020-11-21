استشهاد 3 من القوات الامنية في صلاح الدين بالعراق

2020/11/21 | 23:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الإعلام الأمني فی العراق، السبت، بياناً بشأن الهجوم الذي وقع في صلاح الدين، مؤكدة استشهاد ثلاثة من القوات الامنية....

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