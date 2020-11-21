الصحة العالمية تضع شرطا أساسيا لاحتواء كورونا وتعافي الاقتصاد سريعا

2020/11/21 | 23:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت منظمة الصحة العالمية، السبت، ان الشرط الأساسي لاحتواء وباء كورونا وتعافي الاقتصاد سريعا هو التوزيع العادل للقاحات كورونا في أنحاء العالم.

وقال المدير العام للمنظمة الدولية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر ضم قادة دول مجموعة العشرين عبر الفيديو اليوم، (21 تشرين الثاني 2020)، ان الشرط الأساسي لاحتواء الوباء وتعافي الاقتصاد العالمي بشكل أسرع هو ضمان "توزيع عادل" للقاحات كورونا في أنحاء العالم.

وأضاف غيبريسوس، في الكلمة التي نشرت نصها منظمة الصحة العالمية أن دول مجموعة العشرين التي تمثل ثلثي سكان العالم و80% من الاقتصاد العالمي تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد.

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