عراقيون تشدد على ارسال موازنة ٢٠٢١ تمهيدا لاقرارها

2020/11/21 | 23:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عقدت الهيأة القيادية لتحالف عراقيون اجتماعها الدوري برئاسة السيد عمار الحكيم رئيس التحالف فيما ناقش المجتمعون مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في العراق والانتخابات المبكرة.

وناقش الحاضرون أهمية إرسال الحكومة موازنة ٢٠٢١ لمجلس النواب تمهيدا لاقرارها ومنح المجلس المساحة الكافية لمناقشتها .سياسيا اكد المجتمعون ضرورة الاستقرار السياسي كمدخل لمعالجة الأزمة الإقتصادية وتفعيل الملفات الساندة كالاستثمار لتحريك القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالانتخابات المبكرة شدد المجتمعون على أن الأمن الانتخابي ضرورة لتحقيق نتائج عادلة تحظى بقبول شعبي وسياسي ودولي ، فيما تمت مناقشة أهمية حسم قانون المحكمة الاتحادية بالتصويت على تعديل فقرة التعويض الخاصة بالاعضاء.

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