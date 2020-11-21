تسعة قتلى بينهم ستة عسكريين في كمين لتنظيم داعش شمال بغداد

2020/11/21 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامراء (العراق),-(أ ف ب) – قُتل تسعة أشخاص هم ستة عسكريين وثلاثة مدنيين، في كمين نفّذه السبت عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة تقع على بعد مئتي كيلومتر شمال بغداد، وفق ما أفاد مسؤول محلي وكالة فرانس برس.وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن عبوة ناسفة وضعت على جانب طريق انفجرت […]

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