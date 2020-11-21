بلد المنشأ.. يدعو لوضع الية تتبع لكورونا!!

2020/11/21 | 23:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمته خلال قمة مجموعة العشرين، خلق آلية دولية موحدة على أساس بيانات اختبارات كورونا، لتحديد مواضع المرض وبؤره في دول العالم.

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