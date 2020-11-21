فرنسا.. 17881 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/21 | 23:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 17881 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، انخفاضا عن 22882 حالة الجمعة.

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