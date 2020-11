في مهمة طويلة لـ’ردع العدوان’.. طائرات ’بي 52’ الأميركية تتوجه إلى الشرق الأوسط (فيديو)

2020/11/21 | 23:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الجيش الأميركي، السبت، بأن طاقم العمل الجوي لطائرة B-52H (ستراتوفورتريس) انطلق في 21 تشرين الثاني الجاري، من قاعدة جوية في ولاية نورث داكوتا، إلى الشرق الأوسط.



ووصفت القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان، مهمة الطائرة بالطويلة، مشيرة إلى أن "هدفها ردع العدوان وطمأنة شركاء وحلفاء الولايات المتحدة".

وأوضحت القيادة المركزية أن "الولايات المتحدة لا تسعى لإحداث أي صراع، لكنها لا تزال ملتزمة بالاستجابة لأي طارئ حول العالم"، مشددة على "التزامها بالحفاظ على حرية الملاحة والتبادل التجاري في جميع أنحاء المنطقة وحمايتها".

“The ability to quickly move forces into, out of and around the theater to seize, retain and exploit the initiative is key to deterring potential aggression." - Lt.



Gen.



Greg Guillot, U.S.



AFCENT commander.



@USAFCENT #WinToday #AirPowerhttps://t.co/bwWD8cse6N pic.twitter.com/4kuACwal4M

— U.S.



Central Command (@CENTCOM) November 21, 2020

وأضافت في البيان، "تثبت المهمة المستمرة قدرة الجيش الأميركي على نشر القوة الجوية القتالية في أي مكان في العالم في غضون وقت قصير والاندماج في عمليات القيادة المركزية للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي".

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد بين واشنطن من جانب، وطهران وحلفائها، خصوصا في العراق، من جانب آخر، تخللته أنباء غير مؤكدة عن هجوم أميركي محتمل على إيران، قبيل انتهاء فترة الرئيس دونالد ترامب.

وقال الفريق غريغ جويلوت قائد سلاح الجو التاسع في القوات الجوية المركزية الأميركية، إن مهمة قوة القصف الجوي تسلط الضوء على قدرات القوات الجوية الأميركية القوية والمتنوعة التي يمكن إتاحتها بسرعة في منطقة القيادة المركزية.

وأضاف "القدرة على تحريك القوات بسرعة داخل وخارج وحول مسرح الميدان للسيطرة وأخذ زمام الأمور، هي المفتاح لردع أي عدوان محتمل".

وتساعد هذه المهام طاقم طائرات القصف الجوي على التعرف على المجال الجوي للمنطقة ووظائف القيادة والتحكم وتسمح لهم بالاندماج مع الأصول الجوية الأميركية والشريكة في مسرح الميدان، مما يزيد من جاهزية القوة المشتركة.

وتراتوفورتس، هي قاذفات أميركية استراتيجية بعيدة المدى، دون سرعة الصوت، وتعمل بالطاقة النفاثة.

القاذفة قادرة على حمل ما يصل إلى 70 ألف رطل من الأسلحة، ولديها نطاق قتالي نموذجي يبلغ أكثر من 8800 ميل من الحاجة للتزود بالوقود الجوي.

الحرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مهمة طويلة لـ’ردع العدوان’.. طائرات ’بي 52’ الأميركية تتوجه إلى الشرق الأوسط (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في مهمة طويلة لـ’ردع العدوان’.. طائرات ’بي 52’ الأميركية تتوجه إلى الشرق الأوسط (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).