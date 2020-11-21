2020/11/21 | 23:47 - المصدر: سفن سكاي

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قررت الهيئة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، تجميد القيادي في الاتحاد ملا بختيار، وذلك عقب نشره مذكراته المثيرة ،وذكرت مصادر، في الهيئة القيادية، إن “اجتماعاً للهيئة عُقد خلال الساعات القليلة الماضية، ناقش تداعيات نشر ملا بختيار مذكراته التي أثارت ضجة واسعة، وتم اتخاذ قرار بتجميد نشاطاته في الاتحاد الوطني”. وجاء قرار الهيئة القيادية، عقب نشر ملا بختيار، مذكراته التي تضمنت سيرته السياسية وذكرياته ومواقفه في الاحداث والقضايا العامة. وتطرق بختيار إلى ما حصل في منطقة بشتاشان، والقتل الذي حصل ضد أعضاء الحزب الشيوعي العراقي. ومن ما يورده الملا بختيار في شهادته او مذكراته، ما نصه (أن “نوشيروان مصطفى وهو نائب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، قال لي حرفيا أنا سحقت رؤوس الشيوعيين وعليك ان تقطع اوصالهم) .

واضاف ملا بختيار “ امتنعت عن قتل ابنة الشهيد سلام عادل وهي كانت موجودة في مقراتنا، والشهيد سلام عادل من اجمل رموز البطولة في تاريخ العراق ,كيف لي ان اقتل نساء ورجال واطفال عرب من الناصرية والبصرة وهم لجوؤا الى مناطقنا؟“

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الوطني يجمد القيادي ملا بختيار لنشره مذكراته عن مجزرة بشتاشان 7 SKY TV.

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