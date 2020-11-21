2020/11/21 | 23:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / عقدت الهيئة القيادية لتحالف /عراقيون /اجتماعها الدوري برئاسة عمار الحكيم رئيس التحالف .و ناقش المجتمعون ، حسب بيان للتحالف ، مستجدات الوضعين السياسي والاقتصادي في العراق والانتخابات المبكرة.وناقشوا اهمية ارسال الحكومة موازنة ٢٠٢١ لمجلس النواب تمهيدا لاقرارها ومنح المجلس المساحة الكافية لمناقشتها .واكد المجتمعون ضرورة الاستقرار السياسي كمدخل لمعالجة الازمة الاقتصادية وتفعيل الملفات الساندة كالاستثمار لتحريك القطاع الخاص.وفي ما يتعلق بالانتخابات المبكرة شدد المجتمعون على :" ان الامن الانتخابي ضرورة لتحقيق نتائج عادلة تحظى بقبول شعبي وسياسي ودولي ، فيما تمت مناقشة اهمية حسم قانون المحكمة الاتحادية بالتصويت على تعديل فقرة التعويض./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف / عراقيون / يؤكد ضرورة ارسال موازنة العام المقبل للبرلمان واهمية حسم قانون المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف / عراقيون / يؤكد ضرورة ارسال موازنة العام المقبل للبرلمان واهمية حسم قانون المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).