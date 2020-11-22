سيرة أدبية لصيرورة النظام الاقتصادي العالمي: الرأسمالية المتوحشة تتجمل..! - محمد عبد الشفيع عيسى

2020/11/22 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبد_الشفيع_عيسى لا يغرنّك كلّ ماتراه على السطح الظاهر للعلاقات الدولية، فليس كل ما يلمع ذهبا.



و من تحت الجلد الظاهر، يبقى العظم والشحم واللحم للنظام العالمى هو هو إلى حدّ بعيد، رباعية التوسع الرأسمالى: الحرب، الهيمنة (بالاستعمار، ثم من دون "استعمار")، و تدخل الدولة في المجال الاجتماعي الداخلي إن لزم، و التقدم التكنولوجى (المادى) المتواصل ..



فى غياب كلّى أو شبه كلّى للإنسان ..! فلم يزل "الحيوان" و "الطفل" ثاوي ......





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