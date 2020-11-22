2020/11/22 | 00:16 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية:الفرات نيوز} تعهد زعماء "مجموعة العشرين" بتغطية بلدانهم تكاليف التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا والأدوية والاختبارات حول العالم، حتى لا يتم استبعاد الدول الأكثر فقرا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العشرين: سنغطي تكاليف التوزيع العادل للقاحات كورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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