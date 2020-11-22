العشرين: سنغطي تكاليف التوزيع العادل للقاحات كورونا

2020/11/22 | 00:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تعهد زعماء "مجموعة العشرين" بتغطية بلدانهم تكاليف التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا والأدوية والاختبارات حول العالم، حتى لا يتم استبعاد الدول الأكثر فقرا.

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