الولايات المتحدة تنشر قاذفاتB-52H في المنطقة

2020/11/22 | 00:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا /أعلنت القيادة المركزية الأميركية، السيت، أن القوات الجوية نشرت قاذفاتها من نوع "B-52H" في قواعدها في الشرق الأوسط.وذكرت : قامت أطقم طائرات "B-52H" المعروفة باسم "ستراتوفورتريس" التابعة للقوات الجوية الأميركية بقاعدة مينوت الجوية، بمهمة قصيرة المدى وطويلة المدى في الشرق الأوسط في 21 نوفمبر، لردع العدوان وطمأنة شركاء الولايات المتحدة والحلفاء.وأشارت إلى أن هذه المهمة المستمرة تظهر قدرة الجيش الأميركي على نشر القوة الجوية القتالية في أي مكان في العالم في غضون مهلة قصيرة، والاندماج في عمليات القيادة المركزية للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين.وقالت القيادة المركزية الأميركية إنها تلتزم بالحفاظ على حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة في جميع أنحاء المنطقة وحمايتها.وكان آخر وجود قاذفة بعيدة المدى للولايات المتحدة في الشرق الأوسط في أوائل عام 2020./انتهى3

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