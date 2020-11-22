واحد على اثر واحد 2014(كيم كي دك): من حيز التكوين الى حيز المحاسبة - بلال سمير الصدّر

2020/11/22 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر عودة الى احد مخرجينا المفضلين،المخرج الكوري الجنوبي كيم كي دك،الذي بات الآن يلاقي حضورا وقبولا واسعا في الغرب بعد الاعتراف الذي حصل عليه بفوزه بجائزة مهرجان البندقية عن فيلم بييتا 2012فيلم واحد على اثر واحد،من الممكن اعتباره استراحة في مسيرة هذا المخرج،ومن الممكن ان يضاف الى الفئة الأقل فنية وتأثيرا بين افلامه،على انه يحمل الكثير من السمات المألوفة للمخرج على شاكلة الجنس والعنف والتكوين الشخصي ......





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