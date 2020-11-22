إطلاق صاروخ من غزة نحو إسرائيل.. وصفارات إنذار في عسقلان

2020/11/22 | 00:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، ليل السبت، الأمر الذي كان سببا بإطلاق صفارات الإنذار في مدينة عسقلان الجنوبية.

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