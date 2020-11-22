مدير المرور يوجه بعدم محاسبة مخالفتين

2020/11/22 | 00:47 - المصدر: الفرات نيوز

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مدير المرور يوجه بعدم محاسبة مخالفتي عدم تجديد إجازة السوق وسنوية المركبة

عدم المحاسبة جاء بسبب توقف ترويج معاملات التجديد في مجمعات التسجيل

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