صدمة عن موازنة 2021

2020/11/22 | 00:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت اللجنة المالية النيابية، عن صدمة تتعلق بموازنة 2021.

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