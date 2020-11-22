المرور العامة تصدر توجيها بشأن عدم تجديد إجازة السوق وسنوية المركبة

2020/11/22 | 00:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

وجه مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين، بعدم المحاسبة على مخالفتي عدم تجديد اجازة السوق وسنوية المركبة.

وقال حسين في بيان لمديرية المرور العامة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، انه "وجه المفارز المرورية في بغداد والمحافظات بعدم المحاسبة على مخالفتي (عدم تجديد اجازة السوق، عدم تجديد سنوية المركبة) في الوقت الحاضر وذلك لتوقف ترويج معاملات التجديد في مجمعات التسجيل".

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