المرور العامة تصدر توجيهاً بشأن مخالفي عدم تجديد إجازة السوق وسنوية المركبة

2020/11/22 | 00:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادوجه مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين، اليوم السبت، بعدم المحاسبة على مخالفتي عدم تجديد اجازة السوق وسنوية المركبة.وقال حسين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "وجه المفارز المرورية في بغداد والمحافظات بعدم المحاسبة على مخالفتي (عدم تجديد اجازة السوق، عدم تجديد سنوية المركبة) في الوقت الحاضر وذلك لتوقف ترويج معاملات التجديد في مجمعات التسجيل".

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