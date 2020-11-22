ما لا يعرفه الغرب عن الإسلام - اسمها محمد 7- - لمى محمد

2020/11/22 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد -فيما يقف كثير من الناس ضد العنصريّة، قليلون من يقفون مع المساواة…هذا ما قلته لأحد الأساتذة في بداياتي في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من عشرة سنوات…بعد سنوات من الجهد المضني بدأت مجدداً من الصفر في بلاد اخترتها لتصبح مسقط رأسي…دخلتُ الولايات المتحدة كطبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية والزهريّة، وككاتبة أكتب باللغة العربيّة في بحر الأدب الواقعي الساحر… عضتني العنص ......





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