مرّة ثانية.. عن العسكرتاريا والسلطة - رياض حسن محرم

2020/11/22 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رياض_حسن_محرم تحدثت سابقا عن تغول الجيش فى كيان السلطة وذلك من خلال قوانين حماية وسيطرة تعطيه أفضلية على كل مؤسسات الحكم بما فى ذلك المؤسسات الاقتصادية الخاصة، وتفصيل قانون يسمح بسيطرة القوات المسلحة على كافة الأراضي وممتلكات الدولة بصفته الوريث الشرعي والوحيد، ويتمتع أيضا بعدم السماح بنشر أو اعلان خصوصياته بصفة ذلك مسلمات وطنية لا يمكن الاقتراب منها أو التصوير، كما أن إيرادات الجيش المصري لا تخضع للضرائب، وموا ......





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