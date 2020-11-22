مدير المرور يوجه بعدم محاسبة مخالفتي تجديد الاجازة وسنوية المركبة

2020/11/22 | 01:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وجه مدير المرور العامة، اللواء طارق اسماعيل حسين، بعدم محاسبة مخالفتي عدم تجديد إجازة السوق وسنوية المركبة بدءاً من يوم غد الاحد.

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