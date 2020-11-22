ماذا نكتب إذا فقد القاريءُ دهشة المعرفة؟ - محمد عبد المجيد

2020/11/22 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد في زمن الجري خلف الصورة، والبوست القصير، والخبر المختصَر، والفيديو تيوب، ومئات من القنوات التلفزيونية وآلاف من البرامج والحوارات والأفلام!في زمن عدم القدرة على مواصلة قراءة مقال دسم،أو رواية، أو ..



كتاب يحتاج إلى مجهود ذهني!في زمن ظن كل قاريء أنه كاتبٌ، وكلُّ كاتبٍ عليه أنْ يتابع قارئيه ولو كان أكثرهم أقربَ للأمية!في زمنٍ يسخر الأُمّيُ من المثقف، وتزيح اللغةُ العاميةُ اللغة الفصيحة عن ......





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