بعد الخسارة.. غوارديولا يتحدث عن

2020/11/22 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مورينيو بعد اللقاء "إنه شعور جميل (الصدارة)، ولكن ربما غدا سنكون في المركز الثاني مجددا ولا يزعجني هذا الأمر صراحة، أنا سعيد فقط بالتطور".

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