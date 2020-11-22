بريطانيا وكندا تتفقان على استمرار اتفاق التجارة بينهما بعد بريكست

2020/11/22 | 02:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت الحكومة البريطانية أنها اتفقت مع كندا على المحافظة على شروط التبادل التجاري الحالية بين المملكة المتحدة وكندا، بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة التجارة الخارجية البريطانية: "اتفقت بريطانيا وكندا على المحافظة على علاقتهما التجارية الحالية والتي تبلغ قيمتها 20 مليار جنيه إسترليني.

واتفق الطرفان على التفاوض، في أقرب وقت ممكن العام المقبل، بشأن علاقة تجارية أكثر طموحا".

وهذا يعني أنه اعتبارا من 1 كانون الثاني 2021 وعلى الرغم من انتهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستحتفظ المملكة المتحدة بنفس شروط التجارة مع كندا التي كانت مرعية خلال عضوية لندن في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT

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