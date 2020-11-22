2020/11/22 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرج على لائحة الإرهاب الأميركية..زعيم جديد لـ"القاعدة في المغرب الإسلامي"

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