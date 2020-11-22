جونسون يحدد موعد انتهاء الإغلاق العام في انجلترا

2020/11/22 | 03:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن إنجلترا ستنهي الإغلاق العام جراء فيروس كورونا في 2 كانون الاول المقبل، وستنتقل إلى قيود أكثر صرامة من ذي قبل.

وفي بيان صادر عن مكتبه، أوضح جونسون أنه سيضع خطة شتاء جديدة لفيروس كورونا يوم الاثنين، مع وضع المزيد من المناطق في قيود أعلى بموجب النظام المتدرج.

وأشار إلى أنه سيناقش ذلك مع وزرائه البارزين اليوم الأحد وسيقدم خطته للبرلمان يوم الاثنين كما ستتضمن الخطة أيضا تفاصيل حول إجراءات عيد الميلاد.

المصدر: RT

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