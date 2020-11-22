في غياب السودان.. مصر تكشف عن نتائج اجتماعها مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

2020/11/22 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلص اجتماع وزارة الري والموارد المصرية مع نظيرتها الإثيوبية، حول سد النهضة، السبت، إلى اتفاق تعد بموجبه كل دولة تقريرا يوضح وجهة نظرها لدفع مسار التفاوض خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الري المصرية.

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