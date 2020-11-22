بريطانيا لن تمدد الإغلاق لكن تتبعه بـ

2020/11/22 | 04:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، السبت، أن الإغلاق الذي فرض في إنكلترا لمدة أربعة أسابيع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لن يتم تمديده إلى ما بعد تاريخ الثاني ديسمبر.

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