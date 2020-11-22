ماذا يحدث بين فرنسا العلمانية و الاممية الاسلاموية؟ - حميد زناز

2020/11/22 | 04:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حميد_زناز كان رد فرنسا الرسمية ردا على سلسلة من العمليات الاجرامية كان آخرها جريمة القتل البربري التي راح ضحيتها الاستاذ سامويل باتي يوم 16 اكتوبر الماضي.



كان الرد ضروريا من السيد ماكرون كرئيس جمهورية اولا و ربما كمترشح لرئاسيات 2022 لعهدة ثانية.



لا يمكن القول بأنه متمسك بدعم الرسومات الكاريكاتورية كرسومات متعلقة بالدين الاسلامي و انما كمبدأ من مبادئ حرية التعبير و الهزل و هما من قيم الثقافة الفرنسية الع ......





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