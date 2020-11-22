استخدمه ترامب.. الولايات المتحدة توافق على عقار لعلاج مصابي كوفيد-19

2020/11/22 | 05:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت إدارة الدواء والغذاء الأميركية FDA السبت، على الاستخدام الطاري لعقار ريجينيرون، لعلاج الحالات المصابة بكوفيد-19، والذي سبق أن استخدمه الرئيس ترامب في أكتوبر الماضي خلال رحلة التعافي من المرض الفيروسي.

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