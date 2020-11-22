ردا على صاروخ.. غارات جوية إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة

2020/11/22 | 05:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن سلاح الجو الإسرائيلي، فجر الأحد، غارات جوية على عدد من المواقع التابعة لحركة حماس في غزة، ردا على صاروخ أُطلِق ليلا من القطاع باتجاه إسرائيل.

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