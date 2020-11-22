جهاز مكافحة الإرهاب يطلق حملة «أنتُم مُستقبل العراق» للقضاء على التطرف

2020/11/22 | 05:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلن جهاز مُكافحة الإرهاب، أمس السبت، عن إطلاق حملة “أنتُم مُستقبل العراق”، للحث على مكافحة الأفكار الإرهابية والمتطرفة، ودعم التلاميذ عشية بدأ العام الدراسي الجديد.وذكر الجهاز، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، أن “الحملة شملت زيارة عدد كبير من المدارس الحكومية ودور الأيتام في أقضية ونواحي من مُحافظتي كركوك ونينوى، وتضمنت توزيع الهدايا للتلاميذ والأيتام وإلقاء المُحاضرات التوعوية والقيام بفعاليات فنية مُشتركة مع الأطفال”.وأضاف البيان، أنه “جرى ضمن الحملة توزيع قصة الرسوم الكارتونية “تحرير الموصل “، والتي تُصور أثار التخريب التي خلفها الإرهاب المُتطرف من تدمير المدينة وقتل المواطنين، وكيف ضحى أبناء القوات المُسلحة في جهاز مكافحة الإرهاب وباقي التشكيلات لمواجهتهم وتحرير الموصل والعمل على إعادة بناء الإنسان”.وأشار البيان، إلى أن “التلاميذ في المدارس ودور الأيتام، أرسلوا رسائل خطية إلى عوائل وأبناء شُهداء جهاز مُكافحة الإرهاب عبروا من خلالها عن تضامنهم ومواساتهم، كما أرسلوا بعض الرسائل اللطيفة للقائد العام للقوات المُسلحة وقادة جهاز مُكافحة الإرهاب”.الجدير بالذكر، أن الحملة لاقت تفاعل جاد من التلاميذ والأساتذة، في التعاون مع الأجهزة الأمنية وقوات جهاز مُكافحة الإرهاب بمواجهة الفكر الإرهابي والمتطرف.

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