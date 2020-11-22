«المطر الغزير» يدفع بغداد إلى أقصى درجات الاستنفار

2020/11/22 | 05:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميمع أولى موجات الأمطار الغزيرة، أمس السبت، غرقت أغلب شوارع العاصمة، ووجد سكان بعض الأحياء البغدادية أنفسهم محاصرين بالوحل. وغطت مياه الأمطار أغلب شوارع العاصمة، وباتت الحركة متعسرة على ساكني المناطق التي ما تزال شوارعها غير مؤثثة، بعد أن تحولت تلك الشوارع إلى برك من الطين والوحل. ونشر مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع مصورة رصدها عبر وسم «بغداد» الذي تصدر «الترند» في تويتر. وأظهرت بعض الصور المياه وهي تصل حتى منتصف أقدام رجل مرور يقف في أحد تقاطعات العاصمة. وسجلت هيئة الأنواء الجوية هطول 72 مليمتراً من الأمطار خلال أقل من 12 ساعة.وذكر تقرير أصدرته الهيئة وتلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن العراق شهد سقوط 72.8 مليمترا من الأمطار منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد ظهر يوم السبت.وأشار التقرير إلى أن المتعارف عليه في قياس الأمطار يتم كل 12 ساعة، لافتا إلى توقف الأمطار عن العاصمة بغداد ليل السبت.وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توجيهاً عاجلاً إلى 8 وزارات وجهات أمنية وخدمية للمشاركة في جهود سحب مياه الأمطار بعد غرق أغلب شوارع العاصمة. وشمل التوجيه وزارات الدفاع والداخلية والإعمار والإسكان والموارد المائية، فضلاً عن قيادة عمليات بغداد والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب. ونص التوجيه، على «استنفار الجهد الخدمي والفني ضمن خطة مركزية تخضع لإشراف أمانة بغداد لتصريف مياه الأمطار في المناطق التي شهدت اختناقات». بدورها، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنها تتابع مع الجهات ذات العلاقة دعم جهد أمانة بغداد لتصريف مياه الأمطار.وقالت في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه أنه تنفيذاً لما جاء بتوجيه عاجل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، باستنفار المؤسسات الخدمية والأمنية، لدعم جهد أمانة بغداد لمواجهة اختناقات تصريف المياه.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنها باشرت بتنسيق العمل مع الجهات المذكورة، لتقديم الدعم اللازم، عن طريق توفير الجهد البشري والآليات، وبإشراف ميداني مباشر من قبل أمين بغداد.وأوضحت أن أمانة بغداد تواصل وبجهد استثنائي، التنسيق مع الجهات الساندة، لتصريف مياه الأمطار في مناطق وأحياء العاصمة بغداد، والاستمرار بتشغيل المحطات بطاقتها الاستيعابية القصوى، لتصريف كميات مياه الأمطار المتساقطة، التي فاقت الطاقة الاستيعابية لمحطات تصريف المياه، حيث أشارت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أن الكمية المتساقطة على مناطق بغداد، فاقت الـ (67 ملم).وأوضحت أنه شارك في هذا الجهد الخدمي، وزارات الدفاع والداخلية والاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة والموارد المائية، إضافة إلى قيادة العمليات المشتركة وهيئة الحشد الشعبي وقيادة عمليات بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب.ووجه امين بغداد علاء معن دوائر الامانة بالاستنفار لسحب وتصريف مياه الامطار خلال ساعات.إلى ذلك، شكل مجلس النواب خلية أزمة لدرء مخاطر الأمطار.وطالب النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه «امانة بغداد والوزارات والجهات الساندة الاخرى لاستنفار جهدها الآلي والبشري والعمل بطاقتها القصوى لإنقاذ المواطنين ببغداد والمحافظات من الفيضانات ومواقع تجمع المياه».ووجه الكعبي «بتشكيل خلية ازمة من اعضاء مجلس النواب لغرض التوجه الى الدوائر الخدمية لدرء خطر الامطار»، لافتا الى انه «سبق وان خاطب امانة بغداد والجهات المعنية بإطلاق حملات استباقية لتنظيف وادامة عمل شبكات تصريف المياه في كافة مناطق العاصمة بغداد، اضافة لاستنفار كافة طواقمها استعداد لموسم الشتاء الماطر».‏‎وشدد الكعبي على «ضرورة الاسراع في التوجه نحو المناطق الاكثر تضرراً من الفيضانات والعمل بجهد واحد مشترك لسحب وتصريف مياه الامطار الآنية، ووضع خطة عمل مشتركة بين كل الجهات ذات العلاقة لمواجهة الفيضانات طيلة موسم الامطار».

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