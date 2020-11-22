عبطان يفند بالأرقام والتفاصيل: الأموال كافية لسد رواتب الموظفين

2020/11/22 | 05:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيجدد وزير الشباب والرياضة الأسبق عبد الحسين عبطان تأكيده على وجود الأموال اللازمة لسد رواتب موظفي الحكومة في كل شهر ومن دون تأخير.وطرح عبطان عبر صفحته الرسمية أرقاماً رسمية للاموال التي تصل للحكومة العراقية عن عائدات بيع النفط وغيرها من الواردات وما موجود في خزينة وزارة المالية، اذ أكد ان هناك ١٢ تريليون دينار القرض الذي وافق عليه البرلمان.و ٣.٦ تريليون دينار موجود في وزارة المالية يوم التصويت على القرض و٩ تريليون دينار ايرادات شهرين ١١و١٢ النفطية وغير النفطية لذا يكون المجموع ٢٤.٦ تريليون دينار بالمقابل ١٨.٩ تريليون دينار رواتب.الموظفين للأشهر ١٠و١١و١٢ ليصبح لدى الحكومة ٥.٧ تريليون دينار فائض اذا ما اضفنا ايرادات الشهر الاول من العام ٢٠٢١ والبالغ ٤.٥ تريليون دينار مشيرا الى وجود ١٠.٢ تريليون دينار ، يكفي لتسديد راتب شهر كانون الاول وقسم كبير من الشهر شباط للعام ٢٠٢١ .

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