2020/11/22 | 06:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل عملية تبادل الاتهامات والانتقادات بين وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، ومساعده رضا ملك زاده الذي قدم استقالته من منصبه، على خلفية تعاطي البلاد مع فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد به موقع "إيران إنترناشيونال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("رفض نشر الطب الإسلامي".. إيران تهاجم مسؤولا صحيا استقال بسبب فشل التعامل مع كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("رفض نشر الطب الإسلامي".. إيران تهاجم مسؤولا صحيا استقال بسبب فشل التعامل مع كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).