لسد العجز.. المالية النيابية: الحكومة قد تلجأ الى تخفيض مخصصات الموظفين

2020/11/22 | 07:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت اللجنة المالية النيابية، ان موازنة العام المقبل مختصرة جدا وتقشفية، وقد تلجأ الحكومة الى تخفيض مخصصات الموظفين لسد العجز الحاصل في الايرادات.

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