"اثبتوا ذلك بدليل".. الأمن النيابية تنفي وجود سجناء سياسيين

2020/11/22 | 07:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، ما تروجه بعض الجهات من احتجاز أشخاص في معتقلات سرية للحصول على اعترافات يتم انتزاعها بالقوة.

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